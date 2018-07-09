FİNANS

Makine ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 20 artışla 8.3 milyar dolara çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 17:29 | Son Güncelleme

Makine sektörünün toplam ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 8.3 milyar dolara yükseldi.

İstanbul, 9 Temmuz (DHA) - Makine sektörünün toplam ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 8.3 milyar dolara yükseldi. Makine ihracatının, yıl sonunda 18 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında Almanya, ABD ve İngiltere’nin geldiğini vurguladı ve ekledi:
"Makine üretimi ve fiyatları diğer bütün mallardan fazla artıyor, yatırımların yavaşladığı veya askıya alındığı dönemdeki kayıplar telafi ediliyor, dünya makine ticareti yüzde 10 kadar büyüyor.
"Ar-Ge ve kalite yatırımlarımızı tamamlayıp üretim sürecine dâhil ettik. Bugün ihracat artış hızımız bütün ülkelerin üzerinde.
"İhracat yaptığımız ülkelere baktığımızda Almanya, ABD ve İngiltere’ye ihracat artışımız yüzde 20’li seviyelere ulaşırken, Rusya ve Romanya’ya ihracatımızda yüzde 50 düzeyinde bir artış sağlandığını görüyoruz.
"Hollanda ve Özbekistan pazarlarındaki artış ise yüzde 70 seviyesinde."
Karavelioğlu, makine ihracatının payını toplam ihracat içinde yüzde 15-20 bandına yerleştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

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