FİNANS

Makine ihracatı yüzde 17.1 artarak 14 milyar dolara çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

Ekim ayında 1 milyar 650 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve yılın ilk 10 ayında toplam ihracatı 14 milyar dolara ulaşan makine sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.1 ihracat artışı sağladı.   Türkiye’nin toplam ihracatı son 12 ayda yüzde 7.9 artışla 167 milyar dolar olarak gerçekleşirken, makine ihracatı on iki aylık dönemde yüzde 18 artarak 17 milyar dolara ulaştı.

Makine ihracatı yüzde 17.1 artarak 14 milyar dolara çıktı

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Ekim ayında 1 milyar 650 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve yılın ilk 10 ayında toplam ihracatı 14 milyar dolara ulaşan makine sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.1 ihracat artışı sağladı.
Türkiye’nin toplam ihracatı son 12 ayda yüzde 7.9 artışla 167 milyar dolar olarak gerçekleşirken, makine ihracatı on iki aylık dönemde yüzde 18 artarak 17 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin Makinecileri’nin ihracatı yılın ilk on ayında 14 milyar doları aşarken, Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen ihracattaki artış dikkat çekti.
Ekim ayı sonu itibarıyla Hollanda’ya makine ihracatında yaşanan yüzde 59’luk artışın yanı sıra, Romanya’da yüzde 34, Fransa’da yüzde 25, İngiltere’de ise yüzde 23 artış oldu. Özbekistan ve Rusya’ya ise sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 40 oranlarında büyük artışlar kaydedildi.
Sektör genelinde en fazla ihraç edilen makine mal grupları klimalar ve soğutma makineleri (1.92 milyar dolar), motorlar ve aksamları (1.9 milyar dolar), yıkama ve kurutma makineleri (1.3 milyar dolar) ve inşaat ve madencilik makineleri (1 milyar dolar) oldu.
Ekim ayında gerçekleşen rekorda, miktar artışı kadar değer artışının da büyük rol oynadığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şöyle devam etti:
“Bu yıl değişim oranları farklılık göstermekle birlikte neredeyse tüm alt sektörlerde ihracat artışı sağlamış olmamız, hepimiz için moral kaynağı olmuştur.
“Geçen yılın ilk 10 ayında 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yıl aynı dönemde 250 bin ton daha fazla makine sattık ve bu ticaretten 2 milyar dolar daha fazla gelir elde ettik.
“Bu performans makine sektörünün güç gösterisidir. Türk makinelerinin kalitesiyle beraber rekabet gücü de artıyor.
“Yerli üretime verilen desteklerin artarak sürmesi, sektörümüzün Avrupa’nın üretim merkezi haline gelme yolundaki çabalarına büyük katkı sağlayacaktır.” (Fotoğraflı)

PARTNERUçağın düşüşü anbean görüntülendiUçağın düşüşü anbean görüntülendi
Akbank 50 bin öğrencinin eğitim ihtiyacını karşıladı  Akbank 50 bin öğrencinin eğitim ihtiyacını karşıladı  
Karadeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisinin ilk etabı açıldıKaradeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisinin ilk etabı açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon zammı gelecek?

Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon zammı gelecek?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKKDER’den bankalara likidite çağrısı 

TOKKDER’den bankalara likidite çağrısı 

Akbank 50 bin öğrencinin eğitim ihtiyacını karşıladı  

Akbank 50 bin öğrencinin eğitim ihtiyacını karşıladı  

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisinin ilk etabı açıldı

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisinin ilk etabı açıldı

Arap iş insanları gayrimenkulde rotayı Türkiye'ye çevirdi

Arap iş insanları gayrimenkulde rotayı Türkiye'ye çevirdi

Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)

Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)

Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)

Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.