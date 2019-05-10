FİNANS

Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Birim fiyatları bir yılda yüzde 10 düşen makine ihracatı, yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 artarak, 5.8 milyar dolara yükseldi.

Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - Birim fiyatları bir yılda yüzde 10 düşen makine ihracatı, yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 artarak, 5.8 milyar dolara yükseldi.
Makine İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Makine ihracatındaki miktar artışını değer bazında da yakalamak zorundayız, bunu sağlayacak teknolojik bilgi ve deneyime fazlasıyla sahibiz" dedi.
Makine sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 78.8'e ulaştığını vurgulayan Karavelioğlu, "Yurtiçindeki pazarın daralması, firmalar arası rekabeti yurtdışına da taşıdı ve bu durum yılın ilk bölümünde makinelerimizin değerinin altında satılmasına neden oldu. İhracattaki birim fiyatların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüş gösterdiğini görüyoruz" diye ekledi.
Karavelioğlu ekonomik iyileşme ve büyümenin, ancak yerli sanayicinin ithal makineye bağımlı olmaması ve üretimde yerli makine kullanmasıyla mümkün olabileceğini sözlerine ekleyerek, "Türkiye'nin enerjiden sonra en fazla ithal ettiği ikinci ürün olan makinelerin ithalatı, her yıl 10 milyar dolar düzeyinde açık vermemize neden oluyor. İçten yanmalı motor, büro makineleri, pompa ve kompresörler ile türbin ve turbojet ithalatının yılın ilk dört ayında yarattığı 1.4 milyar dolarlık dış ticaret açığı yılın kalan kısmında daha da artarsa, bu durumun ekonomimiz üzerindeki yükü büyük olacak" diye uyardı. (Fotoğraflı)

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