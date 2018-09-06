"Makine ihracatında kilogram başına fiyatlar yüzde 8,8 arttı"

İSTANBUL (AA) - Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine ihracatında kilogram başına fiyatlarda yüzde 8,8 artış sağladıklarını belirterek, "İleri teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla makinelerimiz gerçek değerini buluyor." ifadelerini kullandı.
Birlik tarafından yapılan açıklamaya göre, makine sektörü ihracatı ocak-ağustos döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 16,6 artarak 11 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Sektörünün, yılın 8 ayında Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı ise yüzde 10 oldu.
Aynı dönemde makine sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere şeklinde sıralandı.
Gelişmiş ülkelerin tamamında pazar payını yükseltmeyi başaran Türk makine sektörü, ABD'de yüzde 21,9'lik Rusya'da ise yüzde 43,2'lik ihracat artışı sağladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine ihracatında kilogram başına fiyatlarda yüzde 8,8 artış sağladıklarını belirterek, "Kur farkını bahane ederek Türk malını değerinin altında ithal edebileceğini düşünenler yanılıyor." ifadelerini kullandı.
Sektörün geçen yılın 8 ayında 5,7 dolar seviyesinde olan ihracatta kilogram başına fiyatlarının 6,2 dolara kadar yükseldiğini aktaran Karavelioğlu, şunları kaydetti:
"Birlik olarak, üyelerimizin dış ticaret süreçlerinde sorun yaşamaması ve sektörümüzün uluslararası rekabette geri kalmaması için ihracatçı firmalarla sürekli temas halindeyiz. İthalatçı ülkelerin kur farkını fırsata çevirmesine ve Türk makinelerin marka gücüne zarar vermesine izin vermeyiz. İleri teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla makinelerimiz gerçek değerini buluyor. Bunun en iyi örneklerinden biri kilogram başına ihracat fiyatlarımızın ABD'de 14,3 dolara kadar yükselmesidir. Özellikle Türbin, Turbojetler ve Hidrolik Silindir satışında önemli bir artış sağladığımız ABD'ye ihracatımız 8 ayda 787 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin toplam ihracatı içinde makine sektörünün payı Almanya'da yüzde 15,6'ya, ABD'de ise yüzde 14,9 seviyesine yükseldi."
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