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Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Avrupa Birliği sınırları içinde 600’den fazla imalatçı firmanın temsilciliğini yapan ve üyelerinin yıllık imalat değeri 40 milyar Avro’nun üzerinde seyreden Eurotrans’a üye oldu.

Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

Ayşegül Acar / İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Avrupa Birliği sınırları içinde 600’den fazla imalatçı firmanın temsilciliğini yapan ve üyelerinin yıllık imalat değeri 40 milyar Avro’nun üzerinde seyreden Eurotrans’a üye oldu.
Belçika’nın Antwerp kentinde düzenlenen European Drive Technology 2018 Konferansı ve eş zamanlı Eurotrans Genel Kurulu 10 ülkeden 50 üye firmanın katılımı ile gerçekleşti. Genel Kurul’da Makine imalatçılarını temsil eden MİB’in üyelik başvurusu da değerlendirilerek Eurotrans üyeliğine kabul edildi.
Eurotrans üyesi dernekler, AB sınırları içinde 600’den fazla imalatçı firmanın temsilciliğini yapıyor ve üyelerin yıllık imalat değeri 40 milyar Avro’nun üzerinde seyrediyor. Sektör 160 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.
Konferansta, Eurotrans Başkanı Eric Goos, “Dijitalleşme ile katmanlı imalat ve robot teknolojileri benzeri teknolojiler sadece imalatımızı değil, kurumsal yapılarımızı da değiştirecek ve bu kapsamda muhtemelen yeni eğitim sistemlerine ihtiyaç duyacağız” diye konuşurken, Eurotrans Başkan Vekili Ekrem Sirman ise, “Avrupa Güç Aktarma Teknolojisi Konferansı, uluslararası ortamda gelecekteki eğilimleri tartışmak için ideal bir forum” diye konuştu. (Fotoğraflı)

Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye olduMakine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

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