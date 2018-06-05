Makine sektöründen 5 ayda 7 milyar dolarlık ihracat

İSTANBUL (AA) - Türkiye, mayısta aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşırken, makine sektörü bu yılın ilk 5 ayında toplam ihracatını 7 milyar dolara çıkardı.

Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 5 ayında ihracatını en fazla artıran sektörlerden biri Türk makine sanayisi oldu. Söz konusu dönemde yüzde 24 artışla ihracatını 7 milyar dolara yükselten sektör, Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payını 10,3'e çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Almanya, ABD, İngiltere ve İtalya gibi makine sektörünün önde gelen pazarlarında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında değişen büyüme oranlarına ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde yatırımlardaki durağanlığın artık geride kaldığını, özellikle imalat sanayisinde faaliyet gösteren sektörlerin canlanmaya başladığını görüyoruz. Makine ve teçhizat yatırımlarına tekrar ağırlık verildiği bu dönemde, Türk makinelerine yoğun bir ilgi var. Almanya'ya ihracatımız şimdiden 1 milyar doları geçti. Rusya gibi stratejik pazarlara yaptığımız ihracattaki artış yüzde 58'e ulaştı."