Bu kapsamda, makine sektöründe piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkinliği artırılacak. Türk Standardları Enstitüsünün test ve muayene altyapısı güçlendirilecek. Yatırım teşviklerinde, yerli makine alımını destekleyecek şekilde düzenlemeler yapılacak. Yatırım teşvik sistemi çerçevesinde, yerli makine tercih edilmesi halinde hibe veya ilave finansal destek sağlanacak. Ar-Ge desteklerine konu olan makine ve ekipmanın yerli olması teşvik edilecek.

AA muhabirinin 11. Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgilere göre, makine ve elektrikli teçhizat sektörlerinde, rekabetçi ve verimli yerli üretim altyapısı geliştirilerek, ülkenin küresel pazardaki rekabet gücünün artırılması ve değer zincirinde daha üst konuma taşınması hedefleniyor.

MEHTAP YILMAZ - Makine ve beyaz eşya sektörlerinin ana ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'nde (AB) 2021'de yürürlüğe girecek "yeni eko tasarım" ve "yeni enerji etiketi" regülasyonuna uyum sürecinde oluşacak ilave yatırım ihtiyacı için bu sektörlere destek verilecek.

Makine sektöründe kümelenme desteklenecek. Bu doğrultuda "Makine Kümelenme Programı" uygulamaya geçirilecek. Makine sektörü doğal küme yapılanması envanteri oluşturulacak.

- Akredite laboratuvar kurulacak

Kamu alımları ve düzenlemeleri yoluyla yerli üretim geliştirilecek. Büyük ölçekli kamu ihalelerinde başta asansör ve iklimlendirme ürünleri olmak üzere, yerli ürün kullanma şartı getirilecek. Kamu-özel iş birliği projelerinde, yerli makine kullanımı sağlanacak. Devlet Malzeme Ofisinin tedarik ettiği makine ve teçhizat ürünlerinde yerli ürünlerin payı artırılacak.

Elektrikli makineler sektöründe, rekabet gücünün artırılması için gerekli Ar-Ge altyapısına yönelik yatırımlar gerçekleştirilecek ve sektörde teknolojik dönüşüm desteklenecek. Transformatör ve elektrik motoru üretiminde kullanılan ve stratejik bir ürün olan silisyumlu sacın Türkiye'de ileri teknolojiyle üretimi için Ar-Ge çalışmaları ve kümelenme faaliyetlerine destek verilecek. Bu alanda yatırım modeline yönelik çalışmalar yapılacak. Akümülatör ve pil üretimi mevcut kapasitesi, yeni teknolojilere uygun olarak geliştirilecek. Söz konusu teknolojilere ait yazılım, donanım ve ham madde gibi alt bileşenlerin ilgili test ve karakterizasyon altyapılarının geliştirilmesi desteklenecek. Bu kapsamda, Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan prototipleri test etmek ve ticarileştirmek amacıyla piyasaya sürülecek ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda kabul görebilmesi için gerekli testlerin yapılabileceği bağımsız akredite Uluslararası Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim Deney Laboratuvarı kurulacak.