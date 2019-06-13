Bu iki aktör olmadan bu süreçte başarılı olmanın mümkün olmadığını ifade eden Mandal, Ar-Ge ve insan kaynağından makine sektörünün önemli ölçüde faydalandığını söyledi.

Mandal, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED) düzenlediği Makine Zirvesi-Vizyon 2030’da yaptığı konuşmada, üretimde değer yaratan temel etkenler arasında TÜBİTAK açısından bakıldığında, teknoloji ve yenilik ile insan kaynağının olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

“2019-2020 Çağrı Planı'nı hazırladık. Ülkemiz için kritik stratejik olan teknolojilerin ve yüksek katma değerli ürünlerin yerli olarak geliştirilmesini destekliyoruz. Değer zincirinin her aşamasında kuvvetli üniversite-sanayi iş birliklerini önemsiyoruz. Mevcut durumda öncelikli alanlar toplam destek tutarının yüzde 10’u oranında desteklenirken, bu oranı 2019 yılında yüzde 30’a, 2023 yılına kadar da yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz.”

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da "Ben yüzlerce teşvik gördüm. Çok da krizler gördük ama bunların hepsi geçer. Kim ne derse desin Türkiye’nin önü açık. Biz bu durgunluğu da atlatacağız ama el birliği yapmamız lazım. Herkes mümkün olduğu kadar yerli malı kullanmaya gayret edecek." ifadelerini kullandı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise Türkiye’nin, standart belirleme meselesinin önemli olduğunu 1950’li yıllarda fark ettiğini belirterek, "TSE bünyesinde bir yazılım ortamında herhangi bir fiziki harekete dönüşmeden de fikir verebilmeyi sağlayan bir ortamı, platformu oluşturmakla ilgili bir AB projesi yaptık. Yakın zamanda neticelenmek üzere..." diye konuştu.