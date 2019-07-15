Malatya kayısısı için hedef pazar Uzak Doğu

EMRAH GÖKMEN - Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan Uzak Doğu pazarına daha fazla ürün gönderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna sahip Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", geçen sezon (1 Ağustos 2017- 30 Temmuz 2018) 112 ülkeye 91 bin 386 ton ihraç edilerek, Türkiye ekonomisine 250 milyon 150 bin 524 dolarlık girdi sağladı.

Kentten bu sezonun (1 Ağustos 2018 - 30 Haziran 2019) 11 ayında ise yine 112 ülkeye 95 bin 81 ton ihracat kayısı ihracatı gerçekleştirilerek 239 milyon 820 bin dolar kazanç elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun bitmesine bir ay kalmasına rağmen geçen sezona göre ihracatta 4 bin tona yakın artış sağladıklarını belirtti.

Sezonu 100 bin ton ihracatla kapatacaklarını kaydeden Özcan, satışların istikrarlı bir şekilde sürdüğünü ifade etti.