EMRAH GÖKMEN - Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, ihracatta rota Japonya ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerine çevrildi.

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacına ev sahipliği yapan Malatya'da yetiştirilen kayısı bu yıl da dünya sofralarını tatlandırdı.

Rusya'dan Yeni Zelanda'ya, ABD'den Suudi Arabistan'a kadar 112 ülkeye ihraç edilen kuru kayısı, bu sayede hem ülke hem de kent ekonomisine katkı sağladı.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", geçen sezon 94 bin 965 ton ihracatla ülke ekonomisine 260 milyon 259 bin dolar gelir getirdi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon ton bazında iyi ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Temmuz 2016-Temmuz 2017 sezonunda 76 bin 548 ton kuru kayısı ihraç ederek 322 milyon 86 bin dolar gelir elde edildiğini anımsatan Özcan, 2017-2018 döneminde ise 94 bin 965 ton ihracat gerçekleştirerek 260 milyon 259 bin dolar gelir sağladıklarını kaydetti.