FİNANS

Malatya kayısısında hedef "Uzakdoğu" pazarı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, ihracatta rota Japonya ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerine çevrildi - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "Çin'de zerdali dediğimiz aşılanmamış kayısı üretimi var. Japonlar ithal ettikleri ürünleri çok önemli analizlerden geçiriyor. Dolayısıyla Uzakdoğu pazarlarına girmek biraz zor ama bununla ilgili çalışmalar yapacağız"

EMRAH GÖKMEN - Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, ihracatta rota Japonya ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerine çevrildi.

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacına ev sahipliği yapan Malatya'da yetiştirilen kayısı bu yıl da dünya sofralarını tatlandırdı.

Rusya'dan Yeni Zelanda'ya, ABD'den Suudi Arabistan'a kadar 112 ülkeye ihraç edilen kuru kayısı, bu sayede hem ülke hem de kent ekonomisine katkı sağladı.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", geçen sezon 94 bin 965 ton ihracatla ülke ekonomisine 260 milyon 259 bin dolar gelir getirdi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon ton bazında iyi ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Temmuz 2016-Temmuz 2017 sezonunda 76 bin 548 ton kuru kayısı ihraç ederek 322 milyon 86 bin dolar gelir elde edildiğini anımsatan Özcan, 2017-2018 döneminde ise 94 bin 965 ton ihracat gerçekleştirerek 260 milyon 259 bin dolar gelir sağladıklarını kaydetti.

Özcan, geçen sezon 112 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, en çok ABD ve Avrupa ülkelerine ürün gönderdiklerini ifade etti.

Arap ülkelerine de kayısı kuru kayısı sattıklarını anlatan Özcan, ihracatın yüzde 50'sinin 7 ülkeye gerçekleştirildiğini anlattı.

Özcan, dünyanın bir çok ülkesine ihracat yaptıklarını ancak Uzakdoğu pazarıyla ilgili sıkıntıların olduğunu kaydetti.

Malatya kayısısının mutlaka Uzakdoğu ülkelerine de girmesi gerektiğini dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Özellikle ihracat yapan firmaların ve şirketlerin bu bölgelerde bir takım ziyaretlerde bulunabileceği programlar düzenlemek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu konuda Fırat Kalkınma Ajansı üzerinden müracaatta bulunacağız. Özellikle Uzakdoğu pazarlarına girmek biraz zor. Çin'de zerdali dediğimiz aşılanmamış kayısı üretimi var. Japonlar ithal ettikleri ürünleri çok önemli analizlerden geçiriyorlar. Dolayısıyla Uzakdoğu pazarlarına girmek biraz zor ama bununla ilgili çalışmalar yapacağız."

Özcan, yıllara göre bakıldığında kuru kayısı ihracatının ortalama 80-90 bin ton civarında seyrettiğini bildirdi.

Kentte 2014'te yaşanan iklimsel sıkıntılar nedeniyle rekoltenin 50 bin ton civarına kadar gerilediğini ancak bu dönemin ardından yine yükselişe geçtiklerini anlatan Özcan, geçen sezon da güzel verim aldıklarını dile getirdi.

Özcan, yaklaşık 90 bin ton ihracatla ortalamayı yakaladıklarına dikkati çekerek, bu sezon 100 bin ton ihracat hedeflediklerini sözlerine ekledi.

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal''Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal'
Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 9.0 düştüEkonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 9.0 düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayısı kuru kayısı Kuru kayısı ihracatı Malatya Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan

En Çok Okunan Haberler

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor

Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor

Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle

Son dakika! Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Oruç Reis gemisi, Karadeniz’de kömür arıyor

Milli Oruç Reis gemisi, Karadeniz’de kömür arıyor

'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal'

'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal'

Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 9.0 düştü

Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 9.0 düştü

SÖYLEŞİ - Ebru Özdemir: İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projeler zamanında açılacak

SÖYLEŞİ - Ebru Özdemir: İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projeler zamanında açılacak

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır mercimek ve ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisi 

Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu

Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.