FİNANS

Malatya kayısısında rekolte beklentisi 392 bin ton

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş: - "Bu yıl yaş kayısı üretiminin 391 bin 792 ton olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" - "Yaş olarak tüketilecek kayısı 41 bin 122 ton, kurutmalığa ayrılacak miktar ise 350 bin 570 ton civarında. Bu 350 bin 570 ton yaş kayısıdan ise 87 bin 642 ton kuru kayısı elde edileceğini öngörüyoruz"

Malatya'da bu yıl yaş kayısı üretiminin yaklaşık 392 bin ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Ticaret Borsası'nda ihracatçı ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kayısının kent ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kuru kayısı üretiminin yüzde 90'ının Malatya'da yapıldığını belirten Baruş, "Sadece Türkiye'de değil dünyada da kuru kayısı alanında rakipsiz bir iliz. 2018 rakamlarına göre Türkiye'den 93 bin 692 ton kuru kayısı ihracatı yapıldı. Bu rakamın yüzde 90'ı Malatya'dan karşılanıyor. 2018 yılında kuru kayısı ihracatımız 253 milyon 901 bin dolar. Kayısının çekirdeği de ihraç ediliyor. Geçen yıl 8 bin 640 ton kayısı çekirdeği ihracatından 17 milyon 592 bin dolar gelir elde edildi." dedi.

Baruş, 40 yıl önce kentte 893 bin kayısı ağacı bulunduğunu, bugün bu rakamın yaklaşık 7 milyon 800 bine ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ağaç başına ortalama 50 kilogram yaş kayısı üretimini baz alıyoruz. Bu yıl yaş kayısı üretiminin 391 bin 792 ton olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Yaş olarak tüketilecek kayısı 41 bin 122 ton, kurutmalığa ayrılacak miktar ise 350 bin 570 ton civarında. Bu 350 bin 570 ton yaş kayısından ise 87 bin 642 ton kuru kayısı elde edileceğini öngörüyoruz."

Vali Baruş, Malatya'da geçen yılki yaş kayısı üretiminin 401 bin ton olarak gerçekleştiğini de vurguladı.

Toplantıya Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

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Aydın Baruş kayısı rekolte Malatya Malatya Ticaret Borsası

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