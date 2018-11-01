Malatya tekstil ihracatında hedef büyüttü

EMRAH GÖKMEN - Malatya'dan bu yılın ocak-eylül döneminde 120 ülkeye 104 milyon dolarlık tekstil ürünü satıldı.
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 68 işletmede 10 bin 500 kişinin istihdam edildiği kentte, geçen yıl 118 milyon 880 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 22 milyon 752 bin dolarlık da tekstil ve ham maddeleri ihracatı yapıldı.
Tekstil sektörü, kent ihracatında kuru kayısıdan sonra ikinci sırada yer alıyor.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6. bölge teşviklerinden yararlanan kentin tekstilde önemli bir noktada olduğunu belirtti.
Malatya'da hem konfeksiyon ürünleri hem de tekstil ham maddesi üreten fabrikalar bulunduğunu dile getiren Sadıkoğlu, "İki organize sanayi bölgesinde 200'e yakın fabrikamız var ve 20 bin kişi istihdam ediliyor. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 68 fabrikada ise 10 bin 500 kişi çalışıyor. Tekstilin istihdamda ne kadar önemli olduğunu, yatırımlarla ne kadar gelişebileceğini görüyoruz." dedi.
- Tekstil ihracatında hedef 200-250 milyon dolar
Büyük fabrikaların kendilerini geliştirdiğini ifade eden Sadıkoğlu, fiziki şartları oluşmamış alanlarda üretim yapan işletmelerin gelişimi için proje hazırladıklarını söyledi.
Sadıkoğlu, şunları kaydetti:
"Göreve geldiğimiz ilk günden beri tekstil konusunda çalışma yaptık. Organize sanayi bölgesi içinde tekstil adası, kümelenmesi için bir proje oluşturuyoruz. Çünkü burası avantajlı. Tekstilcilerimizi buraya çekip bu avantajlardan istifade ettirmemiz lazım. Apartman aralarında, binaların üst katında tekstille uğraşanların bu avantajlardan faydalanamadığını görüyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz, tekstil kümelenmesiyle fiziki şartları düzgün şekilde oluşturup, sosyal alanları yapılmış yerlere taşınmalarını sağlamak."
Tekstil sektörünün yılın 9 ayında yaklaşık 120 ülkeye 104 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirten Sadıkoğlu, "Bunun daha ileri gidebilmesi elbette söz konusu. Tekstil üreticilerinin, konfeksiyoncuların yanında yer alarak, ihracatta düzgün işler yapabilmelerini sağlayarak bu mümkün olacaktır. İhracatımızı önümüzdeki süreçte 200-250 milyon dolar bandına taşıma hedefimiz var. Tekstil kümelenmesi projemizle de bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz." dedi.
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