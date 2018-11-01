Malatya tekstil ihracatında hedef büyüttü

EMRAH GÖKMEN - Malatya'dan bu yılın ocak-eylül döneminde 120 ülkeye 104 milyon dolarlık tekstil ürünü satıldı.

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 68 işletmede 10 bin 500 kişinin istihdam edildiği kentte, geçen yıl 118 milyon 880 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 22 milyon 752 bin dolarlık da tekstil ve ham maddeleri ihracatı yapıldı.

Tekstil sektörü, kent ihracatında kuru kayısıdan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6. bölge teşviklerinden yararlanan kentin tekstilde önemli bir noktada olduğunu belirtti.

Malatya'da hem konfeksiyon ürünleri hem de tekstil ham maddesi üreten fabrikalar bulunduğunu dile getiren Sadıkoğlu, "İki organize sanayi bölgesinde 200'e yakın fabrikamız var ve 20 bin kişi istihdam ediliyor. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 68 fabrikada ise 10 bin 500 kişi çalışıyor. Tekstilin istihdamda ne kadar önemli olduğunu, yatırımlarla ne kadar gelişebileceğini görüyoruz." dedi.