Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 25,00 25,00Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,05 6,91Kuru kayısı Kg 10,00 10,00Kesilmiş kuru kayısı Kg 8,64 8,64Jumbo kayısı Kg 20,00 20,00Jumbo naturel kuru kayısı Kg 25,00 25,00Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 16,00 16,00
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