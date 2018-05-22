Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 13,70 13,70Gün kurusu kayısı Kg 13,30 13,30Naturel gün kurusu Kg 8,00 15,00Organik kuru kayısı Kg 5,65 6,00Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 8,03 8,03

