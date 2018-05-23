Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 15,00 15,00Kuru kayısı Kg 13,54 13,54Naturel kuru kayısı Kg 10,21 10,21Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,02 4,02Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 10,00 10,00
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