Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 18,00 18,00Gün kurusu kayısı Kg 8,87 8,871 Nolu Şekerpare kayısı Kg 13,00 13,00Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,05 6,05Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 9,90 9,90

