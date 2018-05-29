Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 11,02-15,03 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg11,0215,03Kesilmiş kuru kayısı Kg 8,16 8,16Naturel kuru kayısı kesme Kg 8,73 8,73Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg7,707,70
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