Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg13,2413,24Gün kurusu kayısı Kg 9,90 9,901 Nolu Şekerpare kayısı Kg 16,2516,252 Nolu Şekerpare kayısı Kg16,5016,50
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