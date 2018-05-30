Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg13,2413,24Gün kurusu kayısı Kg 9,90 9,901 Nolu Şekerpare kayısı Kg 16,2516,252 Nolu Şekerpare kayısı Kg16,5016,50

