Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg21,0021,00Kuru kayısı Kg 7,25 7,251 Nolu Naturel kayısı Kg 13,8213,821 Nolu Şekerpare kayısı Kg16,2016,20Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg9,079,07
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