Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,77 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg14,7714,77Kesilmiş kuru kayısı Kg 10,5212,161 Nolu Şekerpare kayısı Kg15,0015,00Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,0015,00

