Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 11,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg11,6611,66Gün kurusu kayısı Kg 7,307,301 Nolu Şekerpare kayısı Kg20,0020,00Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg11,5611,56
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