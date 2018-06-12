Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg13,8913,89Organik kuru kayısı Kg 11,2511,25Kesilmiş kuru kayısı Kg10,0810,08Yaş kayısı Kg6,616,61Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg9,869,86

