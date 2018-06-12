Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg13,8913,89Organik kuru kayısı Kg 11,2511,25Kesilmiş kuru kayısı Kg10,0810,08Yaş kayısı Kg6,616,61Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg9,869,86
Tasarım faaliyetine vergi istisnası
Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu
Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum