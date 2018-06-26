Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg17,0017,00Kuru kayısı Kg 13,8713,87Kesilmiş kuru kayısı Kg8,968,96Yaş kayısı Kg6,616,61Jumbo kayısı Kg16,0016,00

