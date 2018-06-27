Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,77 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg14,7714,77Kesilmiş kuru kayısı Kg 8,519,41Yaş kayısı Kg7,217,21Endüstriyel kuru kayısı Kg7,287,28Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg8,008,00
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