Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,77 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg14,7714,77Kesilmiş kuru kayısı Kg 8,519,41Yaş kayısı Kg7,217,21Endüstriyel kuru kayısı Kg7,287,28Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg8,008,00

