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Malatya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

Kuru kayısının kilogramı 12,76 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg12,7612,76Gün kurusu kayısı Kg 13,4213,42Yaş kayısı Kg6,986,98Kayısı çekirdeği iç acı Kg8,008,00

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kuru kayısı Malatya Malatya Ticaret Borsası

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