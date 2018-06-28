Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg12,7612,76Gün kurusu kayısı Kg 13,4213,42Yaş kayısı Kg6,986,98Kayısı çekirdeği iç acı Kg8,008,00

