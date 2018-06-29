Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,02-15,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 11,02 15,03 Şekepare Kg 12,02 12,02 Kesilmiş kuru kayısı Kg 8,16 8,16 Kayısı çekirdeği tatlı Kg 9,94 9,94

