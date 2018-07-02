Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 12,29 12,29 Organik yaş kayısı Kg 9,38 9,38 Yaş kayısı Kg 6,98 6,98 Kiraz Kg 5,43 5,43

