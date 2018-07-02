Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 12,29 12,29 Organik yaş kayısı Kg 9,38 9,38 Yaş kayısı Kg 6,98 6,98 Kiraz Kg 5,43 5,43
SGK'dan sigortalılar ve işverenlere yapılandırma uyarısı
Bu bitkilere zararın cezası 49 bin lira! Dünyada sadece Bayburt'ta yetişiyor
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı
Borsa güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum