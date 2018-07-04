Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 12,43 12,43 Yaş kayısı Kg 6,98 6,98 1 Nolu Şekerpare kayısı Kg 13,44 13,44 Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 12,00 12,00
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