Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 17,78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 17,78 17,78 Kuru kayısı Kg 14,77 14,77 Organik kuru kayısı Kg 15,00 15,00 Şekerpare kayısı Kg 14,32 14,32 Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 15,00 15,00
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