Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 12,75 12,75 Yaş kayısı Kg 7,14 7,14 Gün kurusu kayısı Kg 12,06 12,06 Jumbo kayısı Kg 20,00 20,00 Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 9,86 9,86

