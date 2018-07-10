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Malatya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

Kuru kayısının kilogramı 9,94 ila 10,40 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 9,94 ila 10,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 9,94 10,40 Yaş kayısı Kg 6,98 6,98 Jumbo naturel kuru kayısı Kg 20,00 20,00 Naturel kuru kayısı Kg 17,00 17,00 Organik yarma kayısı Kg 16,00 16,00

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kuru kayısı Malatya Malatya Ticaret Borsası

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