Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar Fiyat (TL)Kuru kayısı Kg 13,38Gün kurusu kayısı Kg 8,00Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,12 Naturel gün kurusu kayısı Kg 14,88Organik kuru kayısı Kg 12,00 Yaş kayısı Kg 8,43
“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı
Ustalık belgesi olmayan lokanta açamayacak
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum