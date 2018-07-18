Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar Fiyat (TL)Kuru kayısı Kg 13,38Gün kurusu kayısı Kg 8,00Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,12 Naturel gün kurusu kayısı Kg 14,88Organik kuru kayısı Kg 12,00 Yaş kayısı Kg 8,43

