Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 14,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar Fiyat (TL)Gün kurusu kayısı Kg 14,40Kuru kayısı Kg 10,87Organik kuru kayısı Kg 15,72Yaş kayısı Kg 8,43Şekerpare kayısı (4 nolu) Kg 11,00

