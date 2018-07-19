Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 14,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar Fiyat (TL)Gün kurusu kayısı Kg 14,40Kuru kayısı Kg 10,87Organik kuru kayısı Kg 15,72Yaş kayısı Kg 8,43Şekerpare kayısı (4 nolu) Kg 11,00
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