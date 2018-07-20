Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar Fiyat (TL)Kuru kayısı Kg 10,00Endüstriyel kuru kayısı Kg 8,40Şekerpare kayısı (5 nolu) Kg 13,40Yaş kayısı Kg 8,43Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,36
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