Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 12,16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar Fiyat (TL)Gün kurusu kayısı Kg 12,16Naturel kuru kayısı Kg 17,00Organik kuru kayısı Kg 9,80Yaş kayısı Kg 6,00Kuru kayısı Kg 8,25

