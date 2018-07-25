Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar Fiyat (TL)Gün kurusu kayısı Kg 18,00Kuru kayısı Kg 13,20Naturel kuru kayısı Kg 13,68Organik kuru kayısı Kg 13,75Yaş kayısı Kg 7,65

