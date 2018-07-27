Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar Fiyat (TL)Organik kuru kayısı Kg 12,00Naturel kayısı (4 nolu) Kg 12,48Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 15,00Gün kurusu kayısı Kg 11,00Yaş kayısı Kg 5,80

