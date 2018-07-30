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Malatya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 18:43 | Son Güncelleme

Kuru kayısının kilogramı 10-12,36 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10-12,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 10,00 12,36 Gün kurusu kayısı Kg 12,58 12,58 Naturel kuru kayısı kesme Kg 11,28 11,28 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,75 3,75 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 7,50 7,50

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kuru kayısı Malatya Malatya Ticaret Borsası

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