Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 15,00 15,00 Kuru kayısı Kg 11,00 15,50 Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg 16,20 16,20 Endüstriyel kuru kayısı Kg 8,16 8,16 Yaş kayısı Kg 7,50 7,50
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