Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 16,50 16,50 Naturel kuru kayısı Kg 13,92 13,92 Kuru kayısı Kg 10,50 11,70 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,86 8,71 Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 12,48 20,88
Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz
Anadolu Landını ve Alpet'ten İş Birliği
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)
Borsa güne düşüşle başladı
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum