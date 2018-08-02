Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 16,50 16,50 Naturel kuru kayısı Kg 13,92 13,92 Kuru kayısı Kg 10,50 11,70 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,86 8,71 Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 12,48 20,88

