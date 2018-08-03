Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 16,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Naturel kuru kayısı Kg 16,66 16,66 Kuru kayısı Kg 10,50 13,01 Naturel gün kurusu Kg 10,50 15,10 Şekerpare kayısı (4 nolu) Kg 12,96 14,26 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,36 4,32
Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi
Rekabet Kurumu’ndan Google’a soruşturma
Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Borsa güne düşüşle başladı
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum