Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 15,36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar Fiyat (TL)Kuru kayısı Kg 15,36Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,00Organik gün kurusu kayısı Kg 9,87Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,00Organik kuru kayısı Kg 13,44
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