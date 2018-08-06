Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 15,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar Fiyat (TL)Kuru kayısı Kg 15,36Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,00Organik gün kurusu kayısı Kg 9,87Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,00Organik kuru kayısı Kg 13,44

