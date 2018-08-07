Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 20,00 20,00 Kuru kayısı Kg 9,04 14,33 Gün kurusu kayısı Kg 11,60 11,60 Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 14,00 15,00 Organik kuru kayısı Kg 14,75 14,75 Naturel kuru kayısı Kg 17,00 17,00 Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 10,66 10,66 Yaş kayısı Kg 4,00 6,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,70 12,72

