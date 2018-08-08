Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10-12,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 10,00 12,53 Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 16,00 16,00 Gün kurusu kayısı Kg 7,00 7,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,28 8,59 Jumbo kayısı Kg 17,10 21,50 Jumbo naturel kuru kayısı Kg 17,50 22,00 Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 8,15 9,12

