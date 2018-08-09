Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 09,90-15,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 09,90 15,50 Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 14,50 14,50 Organik kuru kayısı Kg 13,50 13,75 Gün kurusu kayısı (2 nolu) Kg 10,50 10,50 Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg 10,08 10,08
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