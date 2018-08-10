Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 11,50 11,50 Kuru kayısı Kg 7,00 14,11 Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 11,50 17,50 Kesilmiş kuru kayısı Kg 8,87 8,87 Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg 8,99 8,99
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