Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 21,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 21,97 21,97 Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 12,00 19,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,39 4,39 Naturel kuru kayısı Kg 19,00 19,00 Jumbo kayısı Kg 21,00 21,00

Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg 9,00 9,00

