Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 17,50-18,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Gün kurusu kayısı Kg 17,50 18,50Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 17,00 17,00Kuru kayısı Kg 10,23 11,70Jumbo kayısı Kg 21,10 22,75Yaş kayısı Kg 6,50 6,50

