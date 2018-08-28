Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11-13,38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Gün kurusu kayısı Kg 11,00 13,38Kuru kayısı Kg 11,16 11,16Organik kuru kayısı Kg 14,00 14,00Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,59 7,03Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,96 12,31Jumbo kayısı Kg 23,44 23,44Yaş kayısı Kg 4,20 4,20Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 7,80 7,80

