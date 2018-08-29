Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20,22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Gün kurusu kayısı Kg 20,22 20,22Kuru kayısı Kg 14,06 17,87Naturel kuru kayısı Kg 16,11 16,11Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,25 4,60Jumbo kayısı Kg 19,05 19,05Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 7,65 7,65

